Son dakika spor haberi: Fatih Terim planını yaptı! İşte Trabzonspor derbisi öncesi 10 maddede Galatasaray...
Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesinde tüm planlarını hazırladı. Cimbom bu maçı kazanarak 3 puandan fazla değeri olan bir galibiyet almak istiyor. İşte derbi öncesi 10 maddede Galatasaray... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Ekim ayındaki milli araya kadar 22 günde lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu 7 maça çıkacak Galatasaray'ın ilk sınavı Trabzon deplasmanı.
Sabah'ın haberine göre; milli ara sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi. Milli takımlarından sakat dönen Barış Alper Yılmaz ve Feghouli'ye iki hafta sahalardan uzak kalacak Sacha Boey eklendi.
Arda Turan henüz düzelmedi ve Marcao'nun cezası devam ediyor. Yeni transfer Assunçao da fiziksel olarak yüzde yüz hazır değil.
Yedlin ile Luyindama uzun ve yorucu geçen yolculukların ardından cuma akşamı takıma katıldı.
Muslera ise son anda 20 saat süren yolculuğun ardından Trabzon kafilesine yetişebildi.
Milli takımlara 12 oyuncu gönderen Galatasaray, Trabzonspor maçına yönelik sadece iki taktik çalışma gerçekleştirebildi.
Fatih Terim, ilk 11'de 3 yerliyi Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Kerem'den oluşturmayı planlıyor.
Terim sağ bekte Yedlin-Alpaslan ve ileri uçta Diagne-Halil arasındaki tercihini maç günü yapacak. Yedlin ve Diagne forma için bir adım önde gözüküyor.
Farul Constanta ile oynanan hazırlık maçında yedek kaleci Fatih Öztürk olumlu sinyaller vermedi. Muslera idman yapmadan Trabzon'da kaleyi koruyacak.
Cicaldau ve Morutan sahada olacak. Rumen oyuncular hem takım savunmasına yardım edecek hem de hücumda gol bölgelerine sürpriz koşular yapacak.
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