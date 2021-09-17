Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Lazio maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçına İtalyan ekibi Lazio karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Usta yazarlar da sarı-kırmızılıların bu zaferini değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ - ÖZ GÜVEN
Galatasaray güçlü bir Avrupa takımını yenmeye nicedir hasretti. Moskova'daki maçtan Marsilya'nın bir puanla dönmesiyle gelen liderlik, Fatih Terim'in genç ve dinamik takımına ihtiyaç duyduğu öz güveni beraberinde getirecektir.
Elbette ki yakın zamanda Trabzon'da "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" dersini alan bu takımın işi, bu grupta hala çok kolay değil. Kerem Aktürkoğlu her geçen gün üzerine koyması gereken yaşta ve potansiyelde fakat dün akşam biraz daha derli toplu olsa bir şans golüne kesinlikle gerek kalmayabilirdi. Yine de zor günler geçirdiği, Lazio gibi rakiplerle yeni yeni yüzleştiği için anlayışlı olunmalı.
Van Aanholt, Nelsson, Morutan, özellikle Cicaldau ve Berkan her geçen gün takımla, taraftarla daha da bütünleşiyor. Marcao'nun Giresun'daki vahim yanlışının ardından Avrupa arenasında sahne alması ve kazasız, belasız önemli bir doksan dakikayı tamamlaması çok önemliydi. Süper Lig'deki cezası bitince Fatih Terim tarafından lig maçlarına entegrasyonu sancısız geçecek gibi duruyor.
On gün önce takımın birinci golcüsü konumundaki Diagne ise yine oynamadı, sezonun devre arasında giderse şaşırmamak lazım.
Fatih Terim'in orta vadede iyi şeyler vaat eden enteresan takımında, ara ara ilk onbirde de Babel, Feghouli gibi deneyimlere şans vermesi, gençlerin olgunlaşmasına katkı sağlayacaktır. Trabzon'da iki gol bulan ve dün akşam az da olsa forma şansı bulan Emre'nin de takımın demirbaşlarından biri olmasını bekliyorum. Kafamdaki sıralamada ben onu Kerem'in 'bir adım' önüne koyuyorum. Bilmem katılır mısınız?
LEVENT TÜZEMEN - SEZONUN EN İYİSİ
Galatasaray sezon başından beri en doğru futbolunu Lazio'ya karşı sergiledi. Muslera'dan Halil'e kadar tüm oyuncular dikkatliydi. Ayağa pas yaptılar. Rakibe baskı koydular. Takım halinde savunma disiplininden vazgeçmediler. Top Lazio'ya geçtğinde Galatasaray savunmasında çok çabuk çoğaldı. Lazio'ya geniş alan bırakmadıkları gibi, akıllarda kalacak pozisyon bile vermediler.
Fatih Terim'in söylediği gibi Galatasaraylı oyuncular saha içerisinde aktif dinlenmeyi başarı ile uyguladı. Rakibin üzerine gitmeden önce sakin kalarak ve riske girmeden ayağa pas yapmaya özen gösterdiler. Eğer Slovak hakem biraz cesaretli olsaydı Akpa yaptığı sert faullerden sonra oyunda kalamazdı. Akpa'nın atılacağını anlayan Sarri, Akpa'yı oyundan aldı. Galatasaray genç ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuyla seyirciye hoş gelen ve keyif veren bir oyun sergiledi.
Bu genç Galatasaray'ın, 40 yıllık tecrübeli gibi oyun ortaya koyması hem akıl doluydu hem de izleyenleri fazlasıyla mutlu etti. Terim yine haklı çıktı. Nelsson, Marcao ikilisi ligin en iyi defansı olacak. Bu iki oyuncu da geriden oyunu başlatırken, aceleci davranmadı, riske girmedi, pozisyon ve kademe hatası yapmadılar.
Berkan'ın çalışkanlığı, Kerem'in rakibi yıpratması ön plana çıktı, ancak Morutan ve Cicaldau'nun oynama süreleri çoğaldıkça, Galatasaray'ın oyununa ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Van Aanholt akıllı bir oyuncu ama bazen kendisini bile şaşırtacak pas hataları yapıyor. Yedlin fazla öne çıkmayarak savunmayı doğru kontrol ederek defansa ciddi destek verdi. Ve oyuncular üstün oynadıkları Lazio'ya karşı golü belki rakip kalecinin hatasından buldular ama kazanmayı da hak ettiler.
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