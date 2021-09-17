Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk karşılaşmasında evinde Lazio'yu konuk eden Galatasaray, rakip kalecinin büyük hatası sonucu kendi kalesine attığı golle mücadeden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Avrupa basını da sarı-kırmızılıların bu galibiyetine geniş yer ayırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa Ligi'ndeki temsicilerimizden Galatasaray, sahasında ağırladığı Lazio'yu Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa basını mücadele sonrası İtalyan ekibinin file bekçisi Strakosha'nın yaptığı büyük hatayı manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)
"Strakosha harakiri yaptı, Galatasaray hediyeyi geri çevirmedi"
LA LAZIO SIAMO NOI (İTALYA)
"Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol belirleyici oldu"
FOOTBALL ITALIA (İTALYA)
"Sarri: Lazio'yu, Galatasaray maçındaki sonuca göre yargılamayın"
THE SUN (İNGİLTERE)
"Lazio kalecisi Strakosha, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı sezonun en komik kaleci hatasını yaptı"
DAILY STAR (İNGİLTERE)
"Lazio kalecisi, basit bir tutuşu felakete çevirerek kendi kalesine çok kötü bir gol attı"
SPORT 1 (ALMANYA)
"Galatasaray'ın zaferinde kendi kalesine çılgın gol"
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