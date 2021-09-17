17 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk karşılaşmasında evinde Lazio'yu konuk eden Galatasaray, rakip kalecinin büyük hatası sonucu kendi kalesine attığı golle mücadeden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Avrupa basını da sarı-kırmızılıların bu galibiyetine geniş yer ayırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Avrupa Ligi'ndeki temsicilerimizden Galatasaray, sahasında ağırladığı Lazio'yu Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa basını mücadele sonrası İtalyan ekibinin file bekçisi Strakosha'nın yaptığı büyük hatayı manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

"Strakosha harakiri yaptı, Galatasaray hediyeyi geri çevirmedi"

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!

LA LAZIO SIAMO NOI (İTALYA)

"Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol belirleyici oldu"

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!

FOOTBALL ITALIA (İTALYA)

"Sarri: Lazio'yu, Galatasaray maçındaki sonuca göre yargılamayın"

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!

THE SUN (İNGİLTERE)

"Lazio kalecisi Strakosha, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı sezonun en komik kaleci hatasını yaptı"

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!

DAILY STAR (İNGİLTERE)

"Lazio kalecisi, basit bir tutuşu felakete çevirerek kendi kalesine çok kötü bir gol attı"

Son dakika spor haberi: Avrupa basını Galatasaray-Lazio maçına geniş yer ayırdı!

SPORT 1 (ALMANYA)

"Galatasaray'ın zaferinde kendi kalesine çılgın gol"

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