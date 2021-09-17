17 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio ile kozlarını paylaştı. Kritik karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0 galibiyetiyle ile sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de zorlu mücadele ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Fatih Terim, rakibin de gücünü göz önüne alarak alışılmış oyun düzenini revize ederek doğru bir taktik plan uyguladı. Önde basmayıp tek blok halinde kompakt bir takım savunması gündemdeydi. İlk 10 dakika biraz sıkıntılı geçti, sonra oyun dengelendi.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!

Devrenin son dakikalarında Immobile'nin geniş alanda arkaya kaçırılması dışında bir tehlike yaşanmadı. Ama ofansif açıdan da kısır kalındı. Akılda kalan tek pozisyon Morutan'ın direkten dönen güzel şutuydu.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!

2. yarı da dengeli başladı. Galatasaray, ikili mücadelelerde çok istekliydi. İlk yarının aksine ofansif girişimlere daha fazla ağırlık verilmesi isteniyordu. Bu arada Lazio Teknik Direktörü Sarri büyük bir hata yaparak etkili hücumcusu Immobile'yi dışarıya aldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!

Bu, Galatasaray'ı zihinsel açıdan daha da rahatlattı. Hücum girişimleri arttı, Kerem çok önemli bir pozisyonda ikiye birde ayağından topu açarak bomboş arkadaşına pas verme şansını yitirdi. Ancak futbol çok ilginç bir oyun. Lazio kalecisi Strakosha adeta yoktan bir gol var etti ve takımının geriye düşmesine neden oldu. Çok kritik bir anda gelen bu gol G.Saray için büyük bir moral motivasyon oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!

Yorgunluğa rağmen son bölümde ikili mücadelelerdeki direnç devam etti. Galatasaray, takım halinde topun arkasına geçerek alan daraltıp rakibe pozisyon imkânı vermiyordu. Sonuçta da mutlu sona ulaşıldı ve çok önemli bir rakip karşısında gruba üç puanla başlandı.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!

Yalnız bir konu göz ardı edilmemeli; takım gol atmış, seyirciyle bütünleşilmiş, büyük bir moral kazanılmış, atmosfer üst düzeyde… Ve çok basit bir hata ile rakibe maçın en net pozisyonu verildi. Neyse ki, Milinkovic-Savic yüzde yüzlük pozisyonda topu kaleyi boşaltmış Muslera'ya teslim etti.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray Lazio maçını değerlendirdi!

Bu büyük bir şanstı. Tüm takım elinden geleni yaptı. İki Rumen de başarılıydı. Ben en çok Berkan'ı beğendim. Son haftalarda çok eleştirilen Muslera da güven vericiydi.

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