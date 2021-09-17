Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA'dan Marcao'ya büyük onur

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrası kadro dışı bırakılan ve PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao, 150 bin Euro'luk para cezasının ardından affedilmiş ve takımla çalışmalara başlamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçıyla sahalara dönen Brezilyalı stoper, gösterdiği başarılı performansla UEFA Avrupa Ligi'inde haftanın 11'ine seçildi. (GS spor haberi)

Hermansen (Brondby)



Frimpong (Leverkusen)



Marcao (GALATASARAY)



Nawrocki (Legia)



Januzaj (Real Sociedad)



Götze (PSV)



Evander (Midtjylland)



Galeno (Braga)

