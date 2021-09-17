17 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA'dan Marcao'ya büyük onur

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrası kadro dışı bırakılan ve PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao, 150 bin Euro'luk para cezasının ardından affedilmiş ve takımla çalışmalara başlamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçıyla sahalara dönen Brezilyalı stoper, gösterdiği başarılı performansla UEFA Avrupa Ligi'inde haftanın 11'ine seçildi. (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Hermansen (Brondby)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Frimpong (Leverkusen)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Marcao (GALATASARAY)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Nawrocki (Legia)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Rodic (Red Star)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Januzaj (Real Sociedad)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Götze (PSV)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Evander (Midtjylland)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Galeno (Braga)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Osimhen (Napoli)

Son dakika Galatasaray haberleri: Sahalara müthiş dönmüştü! UEFA’dan Marcao’ya büyük onur

Iglesias (Real Betis)

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