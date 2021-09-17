17 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz kancası! Lazio maçını izlediler

Kerem’e İngiliz kancası! Lazio maçını izlediler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sergilediği futbolla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılıların, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lazio maçını takip eden İngiliz scoutlar 22 yaşındaki oyuncu hakkında notlar aldılar. (GS spor haberleri)

Galatasaray performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Lazio maçına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Fanatik'in haberine göre İstanbul'a gelen Premier Lig ekiplerinin scoutları 22 yaşındaki oyuncuyu Lazio maçında Türk Telekom Stadı'nda canlı izledi.

Daha önce bir çok kulübün radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun canlı performansını görmek isteyen scoutlar Lazio maçı için Türk Telekom Stadı'ndaydı.

YAKINDAN TAKİP EDECEKLER

Türk Telekom Stadı'na gelen scoutların, Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki dönemde forma giyeceği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında da takip edecekleri öğrenildi.

11 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Geçen sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yükselen performansyıla A Milli Takım 'a kadar yükselmişti.

Bu sene Marcao ile yaşadığı olayla bir kez daha gündem olan genç kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı formayla 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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