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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu!

Derbi öncesi Terim’den sakatlık açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Muslera ve Yedlin, bize son katılanlar. O arada Boey'i kaybettik. Barış aynı anda, Arda daha önce, bize sürpriz olan da Feghouli oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Muslera ve Yedlin, bize son katılanlar. O arada Boey'i kaybettik. Barış aynı anda, Arda daha önce, bize sürpriz olan da Feghouli oldu."

"Bu tarz durumlara alışmak zorundayız. Her kıtanın farklı turnuvaları var. Futbolcularımızın, bizlerin, hepimizin dikkatli olması gerekiyor."

"Oyuncuların bu kadar uzun yol gitmelerine rağmen fedakarlık yapmayı istemeleri de sevindirici taraf."

"Profesyonel oyuncuların daha da profesyonel olması gerekiyor. Biz ekip olarak atletik, mental hocalarımız gereğini yapıyoruz ama oluyor, olmasa iyiydi."

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