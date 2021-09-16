TOFAŞ 88-78 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında TOFAŞ'a 88-78 mağlup oldu. (GS spor haberleri)
21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında TOFAŞ, Galatasaray NEF'i 88-78 mağlup etti.
TOFAŞ, maçın 5. dakikasını 9-7 geride geçerken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne oldu. Bursa temsilcisi, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin başında Berk Uğurlu'nun elinden sayılar bulan mavi-yeşilli takım, son periyoda 68-59 önde girdi. Dördüncü periyodun başında Yiğit Arslan'ın basketleriyle farkı 13'e (72-59) çıkaran TOFAŞ, kalan sürede farkın erimesine izin vermedi. TOFAŞ, Muhsin Yaşar, Pako Cruz, Berk Uğurlu ve Cook'un basketleriyle salondan 88-78 galip ayrıldı.
Turnuvanın üçüncü gününde yarın Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko ve Gaziantep Basketbol ile Galatasaray NEF karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası