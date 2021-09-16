Son dakika spor haberi: Radamel Falcao da Galatasaray'ın Lazio galibiyetini kutladı!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti kutladı. Kolombiyalı yıldız, "Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray'ı her zaman destekleyeceğim" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu taraftarına ve basına tanıttı.
Madrid kenti takımı olan Rayo Vallecano'nun Vallecas Stadı'nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcuya, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.
Falcao, tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, "Galatasaray'dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorularına, "Harika. Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray'ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim." yanıtını verdi.
Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Kolombiyalı futbolcu, şu anda tek isteğinin maç oynamak ve sahada daha fazla süre almak olduğunu aktarırken, "İspanya'yı, Madrid'i, La Liga'yı biliyorum. En iyisini vermeye çalışacağım. 2013'te İspanya'dan ayrılmamdan sonra tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da da futbol değişti. Detayların daha çok ön plana çıktığı bir futbol var." ifadelerini kullandı.
Forvette oynamasına rağmen yeni takımında "3" numaralı formayı seçen Falcao, "Babam bu numarayla futbol oynuyordu. Artık aramızda değil ve onu anmanın en iyi yolunun bu olacağını düşündüm. Benim için anlamı çok büyük." şeklinde konuştu.
La Liga'da 4 puanla 12. sırada bulunan Rayo, ligin 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü, henüz puanı bulunmayan Getafe'yi ağırlayacak.
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