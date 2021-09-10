Fenerbahçe ve Beşiktaş Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı yayımladı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, hayatını kaybeden eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübüne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2021
Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uWyZmqusdZ
Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 10, 2021
Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/710FYqn2n4
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