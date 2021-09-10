10 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Fenerbahçe ve Beşiktaş Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı yayımladı

F.Bahçe ve Beşiktaş’tan Yarsuvat için başsağlığı mesajı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, hayatını kaybeden eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübüne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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