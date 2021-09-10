Fenerbahçe ve Beşiktaş Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı yayımladı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş, hayatını kaybeden eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübüne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ