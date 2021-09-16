Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray'ın her zamanki gibi, özellikle Ali Sami Yen'deki düşünceleri çok bellidir. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olaydı, Maraco ve Kerem cezasını çekti. Taraftarın ona gösterdiği ilgi çok hoş ve güzel." dedi.