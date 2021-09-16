16 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Lazio maçı öncesi paylaşım

G.Saray’dan Lazio maçı öncesi paylaşım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında Lazio ile karşılaşacak Galatasaray, mücadele öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. (GS spor haberi)

Uzun süredir Türk Telekom Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle sahasından uzak kalan Galatasaray, maçlarını çeşitli statlarda oynamıştı. Sarı kırmızılılar, bu akşam oynanacak Lazio maçı ile birlikte evine geri dönüyor. Galatasaray'dan bu doğrultuda bir paylaşım geldi.

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