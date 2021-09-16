Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalya'nın Lazio ekibi ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamış oldu. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, "Çok önemli bir galibiyetti. Nasıl başlarsanız öyle gider, grubun ilk maçıydı. İtalya'nın önemli takımlarından birine karşı oynadık" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Fernando Muslera'nın açıklamalarından satır başları;

"Çok önemli bir galibiyetti. Nasıl başlarsanız öyle gider, grubun ilk maçıydı. İtalya'nın önemli takımlarından birine karşı oynadık. Bugün Galatasaray hem ofansif hem de defansif anlamda iyi çalışan bir takım görüntüsü verdi."

"Benim de birkaç maç önce hatam oldu. Kaleciler yalnızdır, bu da bizim işimizin bir parçası. Benim de yaptığım hatalar oldu. Bugün rakip kalecinin yaptığı hata gibi hatalar olacaktır. Kalecilerin işinin cilvesi bu. Bizim hatamızın affı olmuyor."

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