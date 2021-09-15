Galatasaray Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı! 3 yıldız takımla çalıştı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken, son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. G.Saray'da sakatlıkları bulunan Feghouli, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz takımla çalışmalara katıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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