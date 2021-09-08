08 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera paniği!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. İşte Cimbom'un, deneyimli kalecisi ile ilgili flaş gelişmeler... |Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray’da Muslera paniği!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray’da Muslera paniği!

Muslera'nın forma giyeceği maçta Uruguay, Ekvador ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray’da Muslera paniği!

Cuma öğle saatlerinde Montevideo'dan Madrid aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek olan Muslera'nın Cumartesi öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray’da Muslera paniği!

Trabzonspor maçı öncesi antrenmana çıkması zor gözüken Muslera'nın yetişmemesi halinde Fatih Terim'in elinde Fatih Öztürk, İsmail Çipe veya Berk Balaban seçenekleri var.

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