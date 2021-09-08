08 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi!

G.Saray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi. Cimbom, 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiraladı. Sarı kırmızılıların yeni transferi, sağlık kontollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, transferin son gününde bombayı patlattı.

Sarı kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Famalicão'da forma giyen Gustavo Assunçao ile anlaşmaya vardı.

Cimbom 21 yaşındaki genç oyuncuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiraladı.

Brezilyalı futbolcuyu taşıyan uçak, İstanbul'a indi.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Tam adı Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva olan futbolcu, 30 Mart 2000 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Porto, Atletico Madrid ve Sao Paulo altyapılarında forma giyen Brezilyalı futbolcu, 2019 yılında bedelsiz olarak Famalicao'ya transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 69 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Assunçao, Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de 4 kez forma giydi. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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