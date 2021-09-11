Galatasaray'a milli ara yine yaramadı… Son yıllarda milli maçlar arasında birçok ismini sakatlığa kurban eden sarı-kırmızılılar, bu sefer de iki futbolcusunu kaybetti. Ümit Milli Takım'da elinden sakatlanan ve ameliyat edilen Barış Alper Yılmaz ile U19 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sacha Boey, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 3. haftasında oynanan maçta ilk 11'de yer alan iki ismin yokluğu nedeniyle kadro yine değişecek. Milli takım için ABD'ye giden DeAndre Yedlin ile Uruguay'a uçan Fernando Muslera da oldukça yorgun döndü. İki ismin dinlendirilmesi bekleniyor.

