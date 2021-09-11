11 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

Transfer döneminde kadrosunu gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligin 4. haftasında lider Trabzonspor'a konuk olacakken, teknik direktör Fatih Terim zorunlu rotasyona gidecek. Deneyimli teknik adam Boey ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması, Muslera ile Yedlin'in de takıma geç katılması sebebiyle bu kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Galatasaray'a milli ara yine yaramadı… Son yıllarda milli maçlar arasında birçok ismini sakatlığa kurban eden sarı-kırmızılılar, bu sefer de iki futbolcusunu kaybetti. Ümit Milli Takım'da elinden sakatlanan ve ameliyat edilen Barış Alper Yılmaz ile U19 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sacha Boey, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 3. haftasında oynanan maçta ilk 11'de yer alan iki ismin yokluğu nedeniyle kadro yine değişecek. Milli takım için ABD'ye giden DeAndre Yedlin ile Uruguay'a uçan Fernando Muslera da oldukça yorgun döndü. İki ismin dinlendirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

TAYLAN SAĞ BEKE GEÇEBİLİR

Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom'un zorlu maçta kalesini Fatih Öztürk'ün koruması bekleniyor. Sağ bekte Taylan Antalyalı sürprizi yaşanacağı ifade ediliyor. Trabzonspor'un sol kanadı Nwakaeme'nin etkinliğini azaltmak için Fatih Terim'in Taylan'ı bu bölgeye hazırladığı belirtiliyor. Stoper ikilisinde Luyindama- Nelsson bozulmayacak. Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Kerem'in yeri garanti. Terim, savunmanın önünde ise yeni transfer Gustavo Assunçao'ya formayı vermeyi planlıyor. İlk maçını Trabzonspor gibi güçlü bir takıma karşı oynayacak Brezilyalı futbolcu sıkı markaja alındı. Santrforda ise Halil Dervişoğlu ve Diagne ikilisinden Senegalli yıldızın formaya yakın olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

MOSTAFA MORALLENDİ

Bordeaux'ya transferi gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'na gitmişti. Fatih Terim ile arasının bozuk olduğu iddialarını, hocasının doğum gününü kutlayarak yalanlayan 23 yaşındaki futbolcu, milli formayla gol sevinci yaşadı. Bu sezon ilk kez fileleri sarsan Mostafa'nın kendini daha iyi hissettiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

HALİL HAZIR GELDİ

Galatasaray'a imza atar atmaz A Milli Takım'ın kadrosuna dahil olan Halil Dervişoğlu, 1 gol, 1 asistle oynadı. 21 yaşındaki futbolcunun yüksek formu Galatasaray teknik heyetinde yüzleri güldürdü. Halil'in, Diagne'yi zorladığı öğrenildi. Golcü futbolcunun Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna girmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

MAREK HAMSIK'E BASKI

Savunmadan top çıkarma konusunda rakibi rahat oynatmamak isteyen Fatih Hoca, Morutan ve Cicaldau'ya oyunun savunma yönündeki görevlerini anlattı. Marek Hamsik'e savunmadan çıkarken baskı yapılmasını emreden Terim, rakibin hızlı atağa kalkmasını engelleyecek.
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

KANATLARA DİKKAT

Fatih Terim, takıma Nwakaeme ve Gervinho konusunda uyarılarda bulunuyor. İki futbolcunun kenardan ceza sahasına girip şut çekmesine izin vermek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, hücumdaki kanat oyuncularına da savunmaya yardıma gelmesi konusunda talimat verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

KAYIP İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasıyla konsantrasyonunun tamamını oynanacak maçlara verdi. İmparator, ligin henüz başı olmasına rağmen Trabzonspor karşılaşmasında kayıp istemediğini oyuncularına aktardı. Takımın öz güveni açısından Trabzonspor karşılaşmasını kritik gören İmparator, oyuncularını hem taktik hem de mental açıdan hazırlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

ATAĞI SONLANDIRIN

Tecrübeli çalıştırıcının derbi özelinde verdiği en hayati bilgilerinden birisi ise yapılan atakların gol olmasa da topun ölmesi. Terim, rakibin hızlı hücumlarını kesme adına top kaybının yapılmasını istemiyor. Kurt hocanın oyuncularına, "Kaleyi deneyin, gol olmayabilir, dışarı gidebilir önemli değil. Ancak topu kaybetmeyin" dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında kadro değişiyor

ARKAYA KOŞUN

Galatasaray'ın derbideki zorlu maçta gol ayakları Kerem Aktürkoğlu, Morutan ve Diagne olacak. Terim, savunmadan çıkışlarda bu isimleri defans arkasına atılacak uzun toplarla kaçırmayı hedefliyor. Assunçao'ya da bu yönde bilgiler aktarılıyor.

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