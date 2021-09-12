Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçında Muslera korkuttu! Tecrübeli kaleciye ne oldu?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, maçın son bölümlerinde kendisini yere bıraktı. Uruguaylı file bekçisi kısa bir süre de olsa futbolseverleri endişelendirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, derbide karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücedelede önce çıkan detaylardan birisi de sarı kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, mücadelenin son bölümlerinde kendisini iyi hissetmedi ve yere bıraktı. Yıldız futbolcu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti.

Ülkesi Uruguay için ter döken Muslera, Galatasaray'ın Trabzonspor kafilesine yetişmek için büyük bir fedakarlık yapmıştı. Deneyimli file bekçisi, teknik direktör Fatih Terim'in de şans vermesi üzerine bu önemli maçta forma giydi.

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