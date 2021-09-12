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GALATASARAY

Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den derbi yorumu! "Bazı arkadaşlarımız..."

Terim’den derbi yorumu! Bazı arkadaşlarımız...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasnda Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Dev derbi sonrasında G.Saray'ın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Devre arasında Olimpiu Morutan'ı neden çıkardığına dair açıklık getiren deneyimli teknik adam, "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 2-2'lik beraberliğin ardından konuştu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Soyunma odasına bir türlü 2-0 giremiyoruz. Onları da becereceğiz inşallah.

2 gol attık ama daha çok pozisyona girdik. Yine son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devrenin sonuna doğru da klasik golümüzü yedik. 2. yarıyı 0-2 oynamak başka, 1-2 oynamak çok başka.

"MORUTAN TOPLA İYİ AMA..."

Emre Kılınç sakatlandığı için değiştirmek zorunda kaldık. Yedlin çok yalnız kaldı. Onun için orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı oyuna aldım sağ tarafa. Morutan topla iyi ama defansif anlamda biraz daha güçlenmek istedim.

Değişiklikler bundan. Başka bir şey düşünmedim. Buna rağmen ikinci yarı topun bizde olduğu zaman iyi işler yaptık. Bazı arkadaşları görmek zorundayız. Trabzonspor çok iyi kadro, yetenekli oyuncuları var. Kolay değil.

Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var.

İleride oyunu rakibe oynatmayan, kendisi bütün alanları kapatan, dar bir alanda takımın boyunu kısaltan, topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran Galatasaray yaparsak mutlu olurum. Hayatları boyunca birbirlerini görmemiş oyuncuların aynı hedefe yönelmeleri için beraberce çok çalışmaları gerekiyor. Ayrı diller, ayrı ırklar... Zaman içinde bunlar geçecektir.

Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor.

Terim'den derbi yorumu!

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