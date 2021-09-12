Galatasaray tarihinde önemli bir yeri olan eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı.

Afet Yolal Cami'nde gerçekleşen törene Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler de katıldı.

Eski Galatasaray sporcuları da cenaze törenine katıldı.

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