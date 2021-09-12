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Son dakika spor haberi: Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı!

Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı. Afet Yolal Cami'nde gerçekleşen törene sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak da katıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray tarihinde önemli bir yeri olan eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı.

Afet Yolal Cami'nde gerçekleşen törene Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler de katıldı.

Eski Galatasaray sporcuları da cenaze törenine katıldı.

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