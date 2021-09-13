13 Eylül 2021, Pazartesi

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Son dakika Galatasaray haberi: Trabzonspor maçında şok sakatlık! Emre Kılınç oyuna devam edemedi

Cimbom’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda ilk yarının etkili ismi Emre Kılınç, sakatlanarak yerini Ryan Babel'e bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 46. dakikasında sarı kırmızılı futbolcu Emre Kılınç sakatlanarak oyundan çıktı.

Emre Kılınç'ın yerine Ryan Babel oyuna dahil edildi.

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