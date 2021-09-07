Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapamayan ve Bordeaux'ya transferi son anda yatan Mostafa Mohamed flaş açıklamalarda bulundu. Mohamed, "Sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giyeceğim" dedi. Mısırlı forvetin bu sözleri takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu yönünde değerlendirildi. (GS spor haberleri)