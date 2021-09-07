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Galatasaray Mbaye Diagne'yi satmama kararı aldı! | Son dakika transfer haberleri

Cimbom’un Diagne planı! Gelen 3 teklif...
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan Mbaye Diagne konusunda geri adım atılarak Senegalli yıldızın satışından vazgeçildi. 29 yaşındaki forvet için Genoa, Cagliari ve Norwich teklifte bulunurken sarı-kırmızılılar bütün teklifleri geri çevirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray, satış listesine koyduğu Mbaye Diagne'yi artık satmayı düşünmüyor. Uzun süre kendisine takım aradıktan sonra istediği gibi bir teklif bulamayınca sarı-kırmızılı takıma katılan Senegalli, bu dönemde Galatasaray'ın en formda oyuncusu olarak dikkat çekti. Fotomaç'ın haberine göre Teknik heyet, Falcao ile de yolların ayrılmasının ardından Diagne'nin takımda tutulmasını istedi. Avrupa'da transfer döneminin son gününde Galatasaray ile masaya oturan İtalya Genoa, sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti. Burak Elmas ve yönetimi, teknik heyetin isteği doğrultusunda bu teklifi reddetti. Galatasaray bu sezon transfer döneminde Cagliari ve Norwich'ten Diagne için gelen transfer tekliflerini de geri çevirmişti.
Mohamed'den flaş transfer açıklaması haberin devamı

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