Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başladı. Yeni transferleriyle fırtına gibi esen ve 3'te 3 yapan lider Trabzonspor, sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı konuk edecek. Transfer döneminde gençleştirme operasyonuna girişen sarı-kırmızılılar, bu maçı 'çıkış maçı' olarak belirlerken; bordo-mavililer ise liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi iki takımın da deneyimli teknik adamları Abdullah Avcı ve Fatih Terim, derbi için son kararlarını verdi. İşte Trabzonspor Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor-Galatasaray maçı haberleri (TS-GS spor haberi)
Süper Lig'de kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'ndan ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sezona 3'te 3 ile start alan Trabzonspor puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Aslan da 2-0'dan yakalanıp 2-2 biten Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yeniden 3 puan istiyor.
Trabzonspor cephesinde milli arada sakatların iyileşmesi moral oldu. Sadece Djaniny'den iyi haber gelmedi. Şehirde büyük bir heyecan var. Herkes ezeli rakip Galatasaray mücadelesinden galibiyet bekliyor. Galatasaray ise Trabzon deplasmanından kazanarak dönerek zirveden uzaklaşmamak istiyor.
İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR
UĞURCAN
B.PERES
EDGAR IE
V.HUGO
DENSWIL
BERAT
HAMSIK
BAKASETAS
A.ÖMÜR
NWAKAEME
CORNELIUS
GALATASARAY
MUSLERA
YEDLIN
LUYINDAMA
NELSSON
VAN AANHOLT
TAYLAN
BERKAN
CICALDAU
MORUTAN
KEREM
DIAGNE
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