12 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başladı. Yeni transferleriyle fırtına gibi esen ve 3'te 3 yapan lider Trabzonspor, sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı konuk edecek. Transfer döneminde gençleştirme operasyonuna girişen sarı-kırmızılılar, bu maçı 'çıkış maçı' olarak belirlerken; bordo-mavililer ise liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi iki takımın da deneyimli teknik adamları Abdullah Avcı ve Fatih Terim, derbi için son kararlarını verdi. İşte Trabzonspor Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor-Galatasaray maçı haberleri (TS-GS spor haberi)

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'de kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'ndan ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sezona 3'te 3 ile start alan Trabzonspor puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Aslan da 2-0'dan yakalanıp 2-2 biten Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yeniden 3 puan istiyor.

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

Trabzonspor cephesinde milli arada sakatların iyileşmesi moral oldu. Sadece Djaniny'den iyi haber gelmedi. Şehirde büyük bir heyecan var. Herkes ezeli rakip Galatasaray mücadelesinden galibiyet bekliyor. Galatasaray ise Trabzon deplasmanından kazanarak dönerek zirveden uzaklaşmamak istiyor.

İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

TRABZONSPOR

UĞURCAN

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

B.PERES

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

EDGAR IE

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

V.HUGO

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

DENSWIL

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

BERAT

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

HAMSIK

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

BAKASETAS

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

A.ÖMÜR

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

NWAKAEME

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

CORNELIUS

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

GALATASARAY

MUSLERA

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

YEDLIN

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

LUYINDAMA

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

NELSSON

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

VAN AANHOLT

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

TAYLAN

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

BERKAN

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

CICALDAU

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

MORUTAN

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

KEREM

Sezonun ilk derbisinde kazanan kim olacak? İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri...

DIAGNE

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