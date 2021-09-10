Yeni sezonda bambaşka bir Galatasaray! | Son dakika spor haberleri
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de mutlak hedefini şampiyonluk parolası olarak belirleyen Galatasaray'da kadroya katılan isimlerin yaş ortalması 23.72 olarak ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar bu sezon kadrosuna 11 yeni futbolcu dahil etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayan Galatasaray bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas seçimden sonra öncelikli olarak Teknik Direktör Fatih Terim ile yeniden anlaştı. Bundan sonra Aslan'da transfer sürecindeki hareketlilik artarak devam etti. Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 11 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılarda bu 11 futbolcunun 6'sı yabancı, 5'i de yerli oldu. Cimbom transferde ilk olarak kadrosuna Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ü dahil etti. Transferin son gününde ise Gustavo Assunçao takıma katıldı.
KİRALIK DÖNEMİ KAPANDI
Galatasaray transfer döneminde daha çok geleceğe yönelik transferler yaptı. Özellikle orta sahada büyük bir revizyon yapan sarı- kırmızılılar genç futbolcuları kadrosuna katarak ileriki dönemde de ekonomik olarak beklentilerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi. Fotomaç'ın haberine göre 11 yeni oyuncunun yaş ortalaması 23.72... Ayrıca Galatasaray bu kez kiralık futbolcuları tercih etmedi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 6'sını bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Boş durumda olan 3 futbolcu ile anlaşan Aslan, 2 futbolcuyu da kiralık olarak aldı.
YABANCILAR YARIŞACAK
Galatasaray'ın Assunçao'yu transfer etmesiyle kale, defans ve orta saha tamamen yabancı oyunculara teslim olacak… Kalede Muslera, defansta Boey, (cezası bittiğinde) Marcao, Nelsson ve van Aanholt orta sahada ise Assunçao, Cicaldau ve Morutan oynayacak. 8+3 kuralı nedeniyle Babel, Feghouli, Mohamed ve Diagne'nin ilk 11'e girebilmek için ekstra çaba göstermesi gerekecek.
FALCAO AYRILDI, FEGHOULI VE BABEL KALDI
Büyük bir değişim içine giren Galatasaray özellikle 35 yaşındaki Radamel Falcao'yu göndermekte zorlandı. Uzun görüşmelerin ardından Kolombiyalı yıldız, Rayo Vallecano'nun yolunu tuttu. Falcao'nun ayrılmak için 3 milyon euro aldığı ifade edildi. Ayrıca Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Martin Linnes, Ryan Donk ve Şener Özbayraklı ile de yola devam edilmedi. Buna karşılık Feghouli ve Babel ise talip çıkmaması nedeniyle takımda kaldı.
12 OYUNCU KİRALANDI
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 12 futbolcu kiralık verildi. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Okan Kocuk, Ozornwafor, Emin Bayram ve Emre Taşdemir bu sezon farklı takımlarda oynayacak. Ayrıca birçok genç futbolcu da tecrübe kazanması için kiralık olarak gitti.
MALİYETLERİ AÇIKLAMADI
Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna 5 Türk, 2 Rumen, birer de Hollandalı, Danimarkalı, Fransız ve Brezilyalı futbolcuyu dahil etti. Kadrosuna genç ve potansiyelli futbolcuları katan Galatasaray'ın kasasından 23.6 milyon euro bonservis bedeli çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçmiş sezonların aksine futbolcuların aldığı ücretler ile bazı transferlerde ödenen bonservis bedellerini açıklamadı.
YERLİLERİ BELİRLEDİ
Önümüzdeki dönemden itibaren Galatasaray'da, Kerem, Barış, Arda, Emre Kılınç, Oğulcan ve Halil öndeki üç oyuncudan birisi olmak için yarışacak. Trabzon deplasmanı için Terim'in aklındaki öndeki üçlü Kerem, Halil ve Barış öne çıkmış durumda.
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