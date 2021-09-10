Yeni sezonda bambaşka bir Galatasaray! | Son dakika spor haberleri

KİRALIK DÖNEMİ KAPANDI

Galatasaray transfer döneminde daha çok geleceğe yönelik transferler yaptı. Özellikle orta sahada büyük bir revizyon yapan sarı- kırmızılılar genç futbolcuları kadrosuna katarak ileriki dönemde de ekonomik olarak beklentilerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi. Fotomaç'ın haberine göre 11 yeni oyuncunun yaş ortalaması 23.72... Ayrıca Galatasaray bu kez kiralık futbolcuları tercih etmedi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 6'sını bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Boş durumda olan 3 futbolcu ile anlaşan Aslan, 2 futbolcuyu da kiralık olarak aldı.