Galatasaray'da Gustavo Assunçao gerçeği ortaya çıktı! Alacağı ücret ve bonservisi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Famalicao'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsyionuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıkarken; Portekiz basınından Assunçao ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)