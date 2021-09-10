10 Eylül 2021, Cuma
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Galatasaray'da Gustavo Assunçao gerçeği ortaya çıktı! Alacağı ücret ve bonservisi...
Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao konusunda flaş detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların 100 bin euro'ya kiraladığı ve satın alma opsiyonunu 7 milyon euro'dan 3.5 milyon euro'ya indirdiği genç futbolcuya verecek olduğu maaş ise 96 bin euro'dan 450 bin euro'ya yükseltiği öğrenildi. (GS spor haberleri)
Transferin son günü alınan Gustavo Assunçao, 100 bin Euro'ya kiralanırken, sözleşmesine 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyuldu. Sabah'ın haberine göre Portekiz ekibi Famalicao'nun, görüşmelere 7 milyon Euro bonservis beklentisiyle oturduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp önce menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu. Bulut'un Avrupa'da iş ortaklığı yaptığı Jorge Mendes de söz sahibi olduğu Famalicao'nun bonservis talebinde %50 indirime gitmesini sağladı. 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha ise Galatasaray'a gelerek ücretini 6'ya katladı. Portekiz'de yıllık 96 bin Euro alan Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte 450 bin Euro kazanacak. Yönetim, bir diğer yeni transfer Sacha Boey'e de aynı bedele imza attırmıştı. Boey gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılan Assunçao beklenen gelişmeyi gösterirse, sezon sonunda 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.
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