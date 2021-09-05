Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Aytaç Kara geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim...
Galatasaray'da yaz transfer döneminin ilk günlerinde kadroya katılan Aytaç Kara, sarı kırmızılı formayla beklenen performansı gösteremedi. Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz olarak transfer ettiği oyuncu, UEFA Avrupa Ligi listesine de adını yazdırmayı başaramadı. 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyordu. Ancak Terim iki oyuncuya da şans verdi. Alpaslan şansını iyi değerlendirirken Aytaç değerlendiremedi. Sezon başında oynanan maçlarda yaptığı hatalar sonunu getirdi. UEFA Avrupa Ligi listesine adını yazdırmayı başaramadı. Aytaç Kara'nın takımdan ayrılmaya hazırlandığı, ilk çıktığı takım olan Altay'la görüştüğü bildirildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de Aytaç'la çalışmak istediği gelen bilgiler arasında.
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