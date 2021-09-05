Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev transfer harekatı! Aliou Dieng ve Okay Yokuşlu...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi sona ermeden orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Benfica'nın Gedson Fernandes'i kadroda tutma kararı alması nedeniyle Portekiz oyuncunnun alternatiflerine yönelen sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Aliou Dieng için yeni bir hamle yapacak. Yönetim, Malili futbolcunun transferinden sonuç alamazsa Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun kiralanması için çalışmalar hızlandırılacak. İşte detaylar... (GS spor haber)
Galatasaray orta sahaya 6 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, o bölge için Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i düşünüyordu. Ancak Benfica oyuncuyu bırakmak istemiyor. Hatta Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazdılar.
Gedson çin umutları azalan ancak son dakikaya kadar bekleme kararı alan Galatasaray, B ve C planını devreye soktu. Daha önce de gündeme gelen Aliou Dieng ve Okay için harekete geçildi.
Takvim'in haberine göre Cimbom, Al Ahly'de oynayan 23 yaşındaki orta saha Aliou Dieng için girişimlere başladı. Sarı- Kırmızılı yönetim, Al Ahly'yi ekonomik anlamda ikna ademezse C planı devreye sokulacak.
Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu son seçenek olarak görüyor. İspanyol kulübü oyuncusunu kiralayabileceğini daha önce açıklamıştı.
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