Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılıların 35. başkanı Duygun Yarsuvat’ın vefatı üzerine başsağlığı diledi. Kulüp televizyonuna konuşan Elmas, "Camiamız için maalesef çok acı bir gün. Duygun başkanımızı, Duygun ağabeyimizi Duygun hocamızı kaybettik. Galatasaray çok değerli bir üyesini, ağabeyini ve büyüğünü kaybetti. Sevgili Duygun ağabeyimiz Galatasaray’ın birçok noktasında hizmetleri dokunmuş bir büyüğümüzdü. Hepimizin çok sevdiği, esprisiyle, bilgisiyle, birikimiyle, birleştiriciliğiyle, zor zamanlarda göreve talip olarak Galatasaray için kendisi ortaya koymasıyla çok takdir ettiğimiz bir büyüğümüzdü" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 35. başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefatı üzerine başsağlığı diledi.



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın GS TV'den yaptığı başsağlığı konuşmasında, "Bugün camiamız için maalesef çok acı bir gün. Duygun başkanımızı, Duygun ağabeyimizi Duygun hocamızı kaybettik. Galatasaray çok değerli bir üyesini, ağabeyini ve büyüğünü kaybetti. Sevgili Duygun ağabeyimiz Galatasaray'ın birçok noktasında hizmetleri dokunmuş bir büyüğümüzdü. Hepimizin çok sevdiği, esprisiyle, bilgisiyle, birikimiyle, birleştiriciliğiyle, zor zamanlarda göreve talip olarak Galatasaray için kendisi ortaya koymasıyla çok takdir ettiğimiz bir büyüğümüzdü.

Üniversitemizin rektörlüğünü, Galatasaraylılar Cemiyetimizin başkanlığını, Divan Kurulumuzun başkanlığını yapmış, her yerde ve her hizmette bulunmuş bir büyüğümüzü kaybettik. Bu vesileyle oğulları Ömür ve Emre'ye, kızı Elif'e başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Duygun abi gerçekten Galatasaray'da yeri zor dolacak bir ağabeyimiz. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Galatasaraylıların başı sağ olsun. Geçmişte, son 3-4 senedir Duygun ağabeyin hiç hak etmediği eleştiriler gerek sosyal medyada gerekse dışarıda yaşandı. Bu da aslında bir örnek olsun.

Bu kadar değerli bir Galatasaraylıyı, bu kadar Galatasaray'a dokunmuş ve buraya gelmesinde katkıda bulunmuş bir büyüğümüze saygıda, bazen ileri yaşta yaptığı konuşmaya tepkide tüm Galatasaraylıların ne kadar dikkatli ve hassas olunması gerektiğini tüm Galatasaraylılara hatırlatmak isterim. Duygun ağabey gibi bu tür Galatasaraylılar her zaman yetişmiyor. Galatasaray'ın her kademesinde kendisini hizmete bu kadar adamış büyüklerimiz kolay kolay gelmiyor. Onun için hepimizin Duygun ağabeyimize dualarımızı gönderirken, ona rahmet dilerken ondan sonra gelen yeni büyüklerimize, Galatasaray'a hizmet etmiş kişilere de aynı saygıyı, hürmeti ve teşekkürü ediyor olabilmemiz lazım. Tüm Galatasaraylıların başı sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

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