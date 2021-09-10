Son dakika spor haberleri: Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao’ya büyük övgü!

"TOPLA İLİŞKİSİ ÇOK ÜST SEVİYEDE"

Morais, "O gerçekten harika bir orta saha. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Üzerinde bir baskı varken, topu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir" dedi.