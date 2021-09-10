10 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'ya büyük övgü!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Famalicao'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıkarken; Portekiz basınından Assunçao ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao’ya büyük övgü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Galatasaray, transferin son gününde Brezilyalı genç yıldız Gustavo Assunçao'yu renklerine kattı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu Takvim'e anlattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao’ya büyük övgü!

"TOPLA İLİŞKİSİ ÇOK ÜST SEVİYEDE"

Morais, "O gerçekten harika bir orta saha. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Üzerinde bir baskı varken, topu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir" dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao’ya büyük övgü!

"FİZİKSEL OLARAK GELİŞMESİ GEREKİYOR"

Pedro Morais, "Pas sayısı ve başarı yüzdesi oldukça yüksek bir futbolcudur. Topa sahip olmayı seven takımlar için çok ideal bir 6 numara profili çiziyor. Sadece ikili mücadelelerde biraz daha kendisini geliştirebilir" diye konuştu.

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