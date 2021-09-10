Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'ya büyük övgü!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Famalicao'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıkarken; Portekiz basınından Assunçao ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, transferin son gününde Brezilyalı genç yıldız Gustavo Assunçao'yu renklerine kattı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu Takvim'e anlattı.
"TOPLA İLİŞKİSİ ÇOK ÜST SEVİYEDE"
Morais, "O gerçekten harika bir orta saha. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Üzerinde bir baskı varken, topu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir" dedi.
"FİZİKSEL OLARAK GELİŞMESİ GEREKİYOR"
Pedro Morais, "Pas sayısı ve başarı yüzdesi oldukça yüksek bir futbolcudur. Topa sahip olmayı seven takımlar için çok ideal bir 6 numara profili çiziyor. Sadece ikili mücadelelerde biraz daha kendisini geliştirebilir" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası