09 Eylül 2021, Perşembe
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Mısır-Gabon maçının 90. dakikasında attığı golle beraberliği getiren 23 yaşındaki futbolcunun daha sonra agresif bir şekilde sürekli söylenmesi kameralara yansıdı.
Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mustafa Muhammed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ceza olarak gelecek sefer futbolcunun milli kadroya çağrılmama ihtimali bulunuyor.
Öte yandan Mohamed Zidane gibi Mısır'ın bazı eski oyuncuları açıklama yapıp sarı-kırmızılı futbolcuyu davranışı nedeniyle kınadılar.
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e ceza mı geliyor? O hareketinin ardından...
2021-2022 sezonuna iyi başlayamayan Mostafa Mohamed, Milli Takımı Mısır'da Gabon'a karşı atığı golün ardından göstermiş olduğu tepkilerin ardından büyük bir şaşkınlık yarattı. 23 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden bir ceza verileceği iddia edildi. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'in Mısır Milli Takımı'nda attığı golden sonra hareketlerine ceza çıkacağı kaydedildi.
Mısır-Gabon maçının 90. dakikasında attığı golle beraberliği getiren 23 yaşındaki futbolcunun daha sonra agresif bir şekilde sürekli söylenmesi kameralara yansıdı.
Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mustafa Muhammed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ceza olarak gelecek sefer futbolcunun milli kadroya çağrılmama ihtimali bulunuyor.
Öte yandan Mohamed Zidane gibi Mısır'ın bazı eski oyuncuları açıklama yapıp sarı-kırmızılı futbolcuyu davranışı nedeniyle kınadılar.
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