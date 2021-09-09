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Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber! | Son dakika spor haberleri

G.Saray’da sakatlık şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 Giriş Tarihi: 09.09.2021

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. (GS spor haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'a, Sacha Boey'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.







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