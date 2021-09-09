09 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu!

Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Galatasaray'ın genç ismi Barış Alper Yılmaz, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespil edilmişti. Ameliyat edilen 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. (GS spor haberleri)

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu.

Gerçekleşen operasyon sonrası sosyal medyadan mesaj yayınlayan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür etti.
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