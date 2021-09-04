04 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed moral topluyor

Mostafa Mohamed moral topluyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Bordeaux'ya transferi son anda yatan Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'na katıldı. 23 yaşındaki futbolcu, yarın 22.00'de oynanacak Gabon maçının ardından Galatasaray'a dönecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Mostafa ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Fransa'ya gidemediği için üzgün olan Mostafa, milli takımda moral depoluyor.

Bordeaux'ya transferi son anda yatan Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'na katıldı. 23 yaşındaki futbolcu, yarın 22.00'de oynanacak Gabon maçının ardından Galatasaray'a dönecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Mostafa ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Fransa'ya gidemediği için üzgün olan Mostafa, milli takımda moral depoluyor.
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