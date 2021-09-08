"BİRAZ UZAKLAŞMAM GEREKİYOR"

Üstelik geçen sezonun son haftalarındaki Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında kritik goller atmasına rağmen Emre Akbaba bu tepkilerden etkilenmişti. Bu sezona da yine tepki görerek başlayan Emre'nin, "Daha fazla kaldıramıyorum. Benim hayal ettiğim yer burası ama biraz uzaklaşmam gerekiyor" diyerek yeni sözleşme imzalamasına karşın Alanya'ya gitmeyi istediği aktarıldı.