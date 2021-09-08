Son dakika spor haberi: Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan ayrılma nedeni belli oldu!
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde flaş bir ayrılık yaşanmıştı. Cimbom'un 2018/19 sezonunda Süper Lig takımlarından Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Emre Akbaba, eski takımına kiralık olarak gönderilirken, bu ayrılığın nedeni de merak ediliyordu. Peki Emre Akbaba Galatasaray'dan neden ayrıldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transfer döneminde nokta atışı transferle dikkat çeken Galatasaray'da mevcut kadroda bazı isimlerle yollar ayrıldı. Emre Akbaba, Galatasaray'la sözleşme yenilemesine rağmen Alanyaspor'a kiralandı. Akbaba'nın eski takımına gidişi merak konusu olurken ayrılığın perde arkası belli oldu.
SOSYAL MEDYA ETKİSİ
Hürriyet'in haberine göre; Duygusal bir yapıya sahip olan 28 yaşındaki milli futbolcunun sosyal medya baskısı yüzünden ayrılık kararı aldığı belirlendi.
LİNCİ KALDIRAMADI
Özellikle Galatasaray'ın şampiyonluğu averajla kaybetmesinden sonra başta Denizlispor deplasmanında kaçırdığı penaltı olmak üzere yine son hafta Yeni Malatyaspor maçındaki performansı sorgulanan Emre Akbaba'nın sosyal medyada uğradığı linçi kaldıramadığı belirtildi.
"BİRAZ UZAKLAŞMAM GEREKİYOR"
Üstelik geçen sezonun son haftalarındaki Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında kritik goller atmasına rağmen Emre Akbaba bu tepkilerden etkilenmişti. Bu sezona da yine tepki görerek başlayan Emre'nin, "Daha fazla kaldıramıyorum. Benim hayal ettiğim yer burası ama biraz uzaklaşmam gerekiyor" diyerek yeni sözleşme imzalamasına karşın Alanya'ya gitmeyi istediği aktarıldı.
BABEL İSYAN ETTİ
Sarı-kırmızılı takımda sosyal medyada kullanılan dil ve tepkilerden etkilenen başka isimler de bulunuyor. Geçen sezon ligin sonunda önemli katkılar yapmasına karşın sürekli olarak tepki gören Babel'in de yine bu tepkilere isyan ettiği belirtildi.
MARCAO DA ŞİKAYETÇİ
Sosyal medya lincinden olumsuz etkilenen bir diğer ismin ise Marcao olduğu ifade edildi. Kerem'le yaşadığı olay sonrası sosyal medyada hedef haline gelen Brezilyalı futbolcuyu özellikle eşine gönderilen küfür içerikli mesajlar rahatsız etmişti. Yine sezon başında hatalı goller yiyen Muslera da paylaşımlarını yoruma kapatmış ve özür mesajını da silmişti.
4 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Olimpiu Morutan transferi ardından forma şansı bir hayli azalan Emre Akbaba, 2018'de 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
73 RESMİ MAÇ, 14 GOL, 8 ASİST
2018-2021 döneminde 73 resmi maça çıkan 28 yaşındaki yetenekli futbolcu rakip fileleri 14 kez sallarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
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