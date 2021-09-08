08 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

G.Saray’da Trabzonspor hazırlıkları sürdü!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hazırlıklar teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdü. Sarı-kırmızılılar, antrenmanda U19 takımı ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yaptıktan sonra soğuma hareketlerinin ardından çalışmalarını tamamlandı.
Milli takımlarından davet alan 11 oyuncu ve Ümit Milli Takım maçında sağ elinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz antrenmanda yer almazken, Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed, takımdan ayrı bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’ın yıldızı ameliyat olacak G.Saray'ın yıldızı ameliyat olacak
Cimbom’da 2 imza birden! Cimbom'da 2 imza birden!
G.Saray’ın yeni transferinin sözleşme şartları ortaya çıktı! G.Saray'ın yeni transferinin sözleşme şartları ortaya çıktı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör