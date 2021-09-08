Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik toplantı! Marcao ve Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 maçla, sarı-kırmızılı kulüp tarafından ise 150 bin Euro ile cezalandırılan Marcao, teknik heyetin kararı ile affedilmesi sonrası takıma dönmüştü. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilen Brezilyalı stoper ile Kerem Aktürkoğlu'nu bir araya getirecek. (GS spor haberi)

Galatasaray'da ligin ilk haftasında Giresun ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak herkesi şoke eden Marcao yeniden A takıma dönmek için artık günleri sayıyor.

Yaptığı hareket tüm dünyada yankı bulan ve takım arkadaşlarının tepkisini alan Brezilyalı futbolcu kulüp tarafından önce kadro dışı bırakılmış sonrasında da bu yılki maaşının yaklaşık yüzde 17'sine denk gelen 150 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da takım arkadaşına saldırısı nedeniyle tecrübeli futbolcuya sekiz resmi müsabakadan men cezası vermişti.