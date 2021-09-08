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GALATASARAY

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak

G.Saray’ın yıldızı ameliyat olacak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Ümit Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ameliyat edilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin İskoçya ile Bursa Timsah Park'ta oynadığı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında sakatlanan ve sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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