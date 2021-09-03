Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan krizin son bulmasının ardından lisansı çıkarılan Oğulcan Çağlayan, bir sevinç daha yaşadı. 25 Yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Peri Ispartalı'ya evlenme teklifinde bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki krizin çözülmesinin ardından lisansı çıkarılan Oğulcan Çağlayan, bir mutluluk daha yaşadı. Genç futbolcu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Peri Ispartalı'ya evlenme teklifi etti.

Oğulcan'ın kız arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

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