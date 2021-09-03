Galatasaray'da Ryan Babel yol ayrımında! Falcao'nun ardından... (GS spor haberleri)

TRANSFER NOTLARI



Transferde artık geleceğe yatırım yapma kararı alan Galatasaray bugüne kadar toplamda 10 transfer yaptı.

En genci 20 yaşındaki Boey… En yaşlısı ise 30 yaşındaki van Aanholt... 10 yeni futbolcunun yaş ortalaması 23.8.

En pahalısı 7 milyon euro ile Nelsson...

Alpaslan, Aytaç Kara ve Van Aanholt bedelsiz geldi.

Barış Alper, Van Aanholt, Berkan, Boey, Cicaldau, Nelsson ve Morutan için toplam 23.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Halil 1.5 milyon euro kiralandı. Ön anlaşma da hakkı alındı.

Galatasaray 10 oyuncuya vergiler hariç 7.2 milyon euro maaş ödeyecek. Bu ücreti Falsadece Falcao alıyordu.

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