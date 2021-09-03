Galatasaray'da Ryan Babel yol ayrımında! Falcao'nun ardından... (GS spor haberleri)
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler belli olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırdığı Falcao'nun ardından şimdi de Babel ile görüşmelere başladı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da dev operasyon devam ediyor. Fatih Terim'in 3 yıllık yeniden yapılanma programına göre genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen sarı- kırmızılı ekip, Radamel Falcao'dan sonra Ryan Babel ile de karşılıklı olarak anlaşarak vedalaşmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı- kırmızılı takım, maaşının bir kısmını ödeyerek Hollandalı oyuncunun kontratını karşılıklı feshedecek. Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.
Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş alan Hollandalı futbolcunun, Kasımpaşa'dan ise 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği belirtiliyor. Kısa bir süre önce "Evime dönüyorum" paylaşımı yaparak Kasımpaşa'ya döneceğini ima eden Ryan Babel'in sözleşmesi bu sezon bitiyor. Galatasaray forması altında 42 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon 11 maçta görev yapan Babel, bu karşılaşmaların sadece 3'ün de ilk 11'de şans buldu, 349 dakika sahada kalabildi.
Bu sezon çıktığı 11 maçta sadece bir asistlik katkı yapabilen Ryan Babel, 2-2 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasındaki kötü performansıyla eleştirilerin odağında yer almıştı. 35 yaşındaki Radamel Falcao'nun gidişiyle Galatasaray'ın yaş ortalamasını da 27.1'den 26.8'e geriledi. 34'lük Babel'in ayrılmasıyla bu oran daha da geriye gelecek.
TRANSFER NOTLARI
Transferde artık geleceğe yatırım yapma kararı alan Galatasaray bugüne kadar toplamda 10 transfer yaptı.
En genci 20 yaşındaki Boey… En yaşlısı ise 30 yaşındaki van Aanholt... 10 yeni futbolcunun yaş ortalaması 23.8.
En pahalısı 7 milyon euro ile Nelsson...
Alpaslan, Aytaç Kara ve Van Aanholt bedelsiz geldi.
Barış Alper, Van Aanholt, Berkan, Boey, Cicaldau, Nelsson ve Morutan için toplam 23.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Halil 1.5 milyon euro kiralandı. Ön anlaşma da hakkı alındı.
Galatasaray 10 oyuncuya vergiler hariç 7.2 milyon euro maaş ödeyecek. Bu ücreti Falsadece Falcao alıyordu.
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