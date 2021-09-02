Bir diğer karşılaşmada ise tribünde oturuyor.. Pereira, Mesut Özil'i ekstra, özel bir futbolcu olarak görmüyor. Bunu net bir şekilde ifade etti. Özetle şu mesajı verdi: "Duruma göre oynatabilirim seni ama kulübede yanımda da oturabilirsin. Bunu sorun etme." Mesut fizik olarak hâlâ hazır değil. Eksikleri var. Ama kulübeden de hamle oyuncusu olmaz. Bu iş tatsız bir noktaya giderse şaşırmam. Yedek oturacağını sanmıyorum. ABD'ye giderse de şaşırmam!

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