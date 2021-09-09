09 Eylül 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
3 HAFTADA 7 MAÇ
Galatasaray, eylül ayında oldukça zorlu bir süreçten geçecek. 12 Eylül'de Trabzon deplasmanına çıkacak Cimbom, 16 Eylül'de Lazio'yu, 19 Eylül'de Alanya'yı konuk edecek. 22 Eylül'de Kayseri'ye gidecek Cimbom, 26 Eylül'de Göztepe'yi ağırlayacak. 30 Eylül'de Fransa'da Marsilya'yla kapışacak Aslan, 3 Ekim'de Rize'ye gittikten sonra milli araya kendini atacak.
Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi
Galatasaray'da gözler Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında kayıp yaşamayıp UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak mücadele öncesi moral bulmak istiyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Transfer döneminde takımın çehresini değiştiren ve genç futbolcularla yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray, artık gözünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 12 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına milli takımdan gelecek futbolcuların da katılmasıyla tam kapasite hazırlanacak. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim, arka arkaya oynanacak zor maçlardan kazasız ayrılmak için kolları sıvadı. Bir yandan güçlü bir takım yaratmaya çalışan İmparator, diğer yandan karşılaşacağı zorlu rakiplerin maçlarını izleyerek sıkı şekilde analiz ediyor.
3 HAFTADA 7 MAÇ
Galatasaray, eylül ayında oldukça zorlu bir süreçten geçecek. 12 Eylül'de Trabzon deplasmanına çıkacak Cimbom, 16 Eylül'de Lazio'yu, 19 Eylül'de Alanya'yı konuk edecek. 22 Eylül'de Kayseri'ye gidecek Cimbom, 26 Eylül'de Göztepe'yi ağırlayacak. 30 Eylül'de Fransa'da Marsilya'yla kapışacak Aslan, 3 Ekim'de Rize'ye gittikten sonra milli araya kendini atacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası