09 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi

Terim kolları sıvadı! Trabzonspor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Galatasaray'da gözler Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında kayıp yaşamayıp UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak mücadele öncesi moral bulmak istiyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Transfer döneminde takımın çehresini değiştiren ve genç futbolcularla yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray, artık gözünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 12 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına milli takımdan gelecek futbolcuların da katılmasıyla tam kapasite hazırlanacak. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim, arka arkaya oynanacak zor maçlardan kazasız ayrılmak için kolları sıvadı. Bir yandan güçlü bir takım yaratmaya çalışan İmparator, diğer yandan karşılaşacağı zorlu rakiplerin maçlarını izleyerek sıkı şekilde analiz ediyor.

3 HAFTADA 7 MAÇ

Galatasaray, eylül ayında oldukça zorlu bir süreçten geçecek. 12 Eylül'de Trabzon deplasmanına çıkacak Cimbom, 16 Eylül'de Lazio'yu, 19 Eylül'de Alanya'yı konuk edecek. 22 Eylül'de Kayseri'ye gidecek Cimbom, 26 Eylül'de Göztepe'yi ağırlayacak. 30 Eylül'de Fransa'da Marsilya'yla kapışacak Aslan, 3 Ekim'de Rize'ye gittikten sonra milli araya kendini atacak.
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