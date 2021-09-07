BABEL KASIMPAŞA'YA YAKIN

Galatasaray'ın göndermeye yakın olduğu isimse Ryan Babel. Eski kulübü Kasımpaşa'ya gitmesi beklenen 34 yaşındaki Hollandalı oyuncunun maaşı 2.5 milyon euro. Masadaki formül, bu maaşın 1.5 milyon euro kadar olan kısmını Kasımpaşa'nın ödemesi ve kalanını Galatasaray'ın karşılaması. Galatasaray, daha az ödeme için son ana kadar zorlamayı planlıyor. Galatasaray, 19 Temmuz'da bonuslar ve primler dışında toplam maaşları 13.75 milyon euro (135.3 milyon TL) olan 4 futbolcusuyla yolları ayırmak üzere harekete geçse de şu ana kadar Falcao'dan 2 milyon euro tasarruf sağlayabildi. Ryan Babel, şu andaki formülle Kasımpaşa'ya giderse tasarruf miktarı 4 milyon euro'ya kadar çıkacak ve 39.35 milyon TL maaş bütçesinden düşülmüş olacak

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