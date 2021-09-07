Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Radamel Falcao'dan sonra Ryan Babel...
Süper Lig'e 3 maçta aldığı 7 puanla iyi bir giriş yapan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Radamel Falcao ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, bir yıldızı daha gözden çıkardı. Cimbom, transfer gerçekleşirse 4 milyon Euro tasarruf etmiş olacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Burak Elmas düzenlediği bir basın toplantısında, "Mevcut kontratlarımız futbol ailesi gideri 590 Milyon TL. Bunun dışında da mevcut futbol takımımızın %48'ini 4 oyuncumuza maaş olarak ödüyoruz." demiş ve daha sonraki açıklamalarında da Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne ile yollarını ayırmak istediklerini dile getirmişti. Galatasaray, bonuslar harici net 5 milyon euro maaş alan Falcao ile 3 milyon euro tazminat ödeyerek yollarını ayırdı ve buradan 2 milyon euro (19.7 milyon Türk Lirası) tasarruf sağladı.
FEGHOULI GİTMEYİ DÜŞÜNMEDİ
3.85 milyon euro maaş alan ve sözleşmesinin son sezonundaki Sofiane Feghouli, gelen teklifleri geri çevirdi ve sözleşmesinde indirime de yanaşmadı. Feghouli'ye gelen teklifler de bu maaş rakamının çok uzağında kaldı. Sarı kırmızılıların, Cezayirli futbolcu karşısında eli kolu bağlı...
DIAGNE MECBUREN KALDI
Galatasaray'ın göndermeyi düşündüğü bir diğer oyuncu Mbaye Diagne ise Mustafa Muhammed'in formsuzluğu ve beklenen transfer teklifleri gelmemesi nedeniyle kaldı. Sezon başında Galatasaray'ın en formda ismi olan ve Fatih Terim tarafından ilk 11'e yazılan Diagne, uzun bir süre İngiltere'de kulüp aramış ancak bulamamıştı. Galatasaray, 2 yıllık sözleşmesi kalan Mbaye Diagne'ye 2.4 milyon euro maaş ödeyecek.
BABEL KASIMPAŞA'YA YAKIN
Galatasaray'ın göndermeye yakın olduğu isimse Ryan Babel. Eski kulübü Kasımpaşa'ya gitmesi beklenen 34 yaşındaki Hollandalı oyuncunun maaşı 2.5 milyon euro. Masadaki formül, bu maaşın 1.5 milyon euro kadar olan kısmını Kasımpaşa'nın ödemesi ve kalanını Galatasaray'ın karşılaması. Galatasaray, daha az ödeme için son ana kadar zorlamayı planlıyor. Galatasaray, 19 Temmuz'da bonuslar ve primler dışında toplam maaşları 13.75 milyon euro (135.3 milyon TL) olan 4 futbolcusuyla yolları ayırmak üzere harekete geçse de şu ana kadar Falcao'dan 2 milyon euro tasarruf sağlayabildi. Ryan Babel, şu andaki formülle Kasımpaşa'ya giderse tasarruf miktarı 4 milyon euro'ya kadar çıkacak ve 39.35 milyon TL maaş bütçesinden düşülmüş olacak
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