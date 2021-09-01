01 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan'dan iyi haber! 10 numaralı forma ile dönecek...

Oğulcan 10 numara ile dönüyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği, Tahkim Kurulu'nun onayladığı 1.2 milyon euro'luk ceza henüz Yargıtay'da onanmasa da, 25 yaşındaki oyuncu takıma dönebilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Oğulcan Çağlayan'la ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği, Tahkim Kurulu'nun onayladığı 1.2 milyon euro'luk ceza henüz Yargıtay'da onanmadı. Galatasaray itiraz etse de Federasyon yayıncı kuruluştan sarı-kırmızılı kulübe gönderilecek 24 milyon TL'lik yayın ödemesinin 1.2 milyon Euro'ya tekabül eden kısmında kesinti yapacak.

Oğulcan'ın bu hafta içinde lisans sorunu ortadan kalkacak. Sarı-kırmızılı yetkililerin sıkıntılı günler geçiren 25 yaşındaki oyuncuya 10 numaralı forma ile jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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