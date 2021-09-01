01 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Yılmaz Aktaş'ı Trabzonspor'dan transfer etti

G.Saray’dan kaleci takviyesi! Trabzonspor...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un geçen sezon SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından transfer ettiği genç kaleci Yılmaz Aktaş, Galatasaray'a transfer oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor'un geçen sezon SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından transfer ettiği genç kaleci Yılmaz Aktaş'ı kadrosuna kattı.


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