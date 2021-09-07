Son dakika transfer haberi: Galatasaray Mohamed Elneny için Arsenal ile tekrardan masada!
Transferin son günlerinde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny için Arsenal ile tekrardan masaya oturdu. İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal, önümüzdeki yaz ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan yıldız oyuncu için küçük bir bonservis ücretini kabul edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Muhammed Elneny için Arsenal ile bir kez daha temas kurdu.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mohamed Elneny için Arsenal ile masaya oturdu. Arsenal, önümüzdeki yaz potansiyel olarak ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Elneny için küçük bir bonservis ücretini de memnuniyetle karşılayacak.
Geçen sezon Mikel Arteta ile birlikte tekrar Arsenal as kadrosunda yer alan Elneny, 41 maçta forma giymişti. Ancak, bu sezon yeni transferlerle birlikte sadece 2 maçta 134 dakika süre alan Elneny de ayrılmaya sıcak bakıyor.
Ocak 2016'da 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Basel'den Arsenal'e transfer olan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, 2019/20 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirmişti.
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