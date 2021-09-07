07 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'ya corona virüsü şoku! Test sonucunu bekliyor...

Cicaldau’ya corona virüsü şoku! Trabzonspor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Galatasaray'ın 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için flaş bir gelişme yaşandı. Romanya Milli Takımı'nda bulunan 24 yaşındaki futbolcu corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Ianis Hagi ile temaslı olduğu için antrenmanda yer almadı. Rumen yıldız için yeniden PCR testi yapılırken sonucu merak konusu olmaya devam ediyor. Sonuçlar maç günü belli olacak.

Dünya Kupası Elemeleri'nde çarşamba günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşılaşacak Romanya'da koroanvirüs şoku yaşandı.

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, baş ağrısı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini milli takım doktorlarına bildirdi. Ianis Hagi'ye yapılan koronavirs testinin ardından sonuç pozitif çıktı.

Ianis Hagi ile yakın temasta olan Alexandru Cicaldau, Razvan Marin ve Dragoş Nedelcu'ya da test yapıldı. Üç futbolcunun ilk testleri negatif geldi. Kuzey Makedonya'daki pandemi kurallarına göre üç futbolcu da akşam antrenmanına katılamadı.


Cicaldau ve diğer iki isme PCR testi yapıldı. Maç saatine kadar test sonuçlarının negatif gelmesi halinde üç isim karşılaşmada forma giyebilecek.
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