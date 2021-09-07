Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'ya corona virüsü şoku! Test sonucunu bekliyor...

Galatasaray'ın 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için flaş bir gelişme yaşandı. Romanya Milli Takımı'nda bulunan 24 yaşındaki futbolcu corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Ianis Hagi ile temaslı olduğu için antrenmanda yer almadı. Rumen yıldız için yeniden PCR testi yapılırken sonucu merak konusu olmaya devam ediyor. Sonuçlar maç günü belli olacak.

Ianis Hagi ile yakın temasta olan Alexandru Cicaldau, Razvan Marin ve Dragoş Nedelcu'ya da test yapıldı. Üç futbolcunun ilk testleri negatif geldi. Kuzey Makedonya'daki pandemi kurallarına göre üç futbolcu da akşam antrenmanına katılamadı.

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Cicaldau ve diğer iki isme PCR testi yapıldı. Maç saatine kadar test sonuçlarının negatif gelmesi halinde üç isim karşılaşmada forma giyebilecek.