Fotomaç'ın haberine göre, geçen sezon transferi gerçekleşmeyen Okay Yokuşlu yine gündeme geldi. Celta Vigo ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Okay için İspanyol kulübünün 3 milyon euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, stoperi de yedekliyor.