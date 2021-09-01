Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hedef orta saha transferi! Listedeki iki isim Mohamed Elneny ve Okay Yokuşlu
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da orta saha arayışı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ön libero pozisyonu için iki isim üzerinde yoğunlaştı. Kasımpaşa maçında 2-0'lık galibiyeti koruyamayan Cimbom'da transfer stratejisi değişti. Aslan'ın gündeminde geçtiğimi sezonlarda Beşiktaş'ta oynayan Mohamed Elneny ve milli futbolcu Okay Yokuşlu var. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kasımpaşa maçında 2-0'lık galibiyeti koruyamayan Galatasaray'da transfer stratejisi değişti. 6 numara takviyesi yapmaya karar veren sarı-kırmızılı kulüp, defansif yönü Taylan ve Berkan'dan daha güçlü bir isim arıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, geçen sezon transferi gerçekleşmeyen Okay Yokuşlu yine gündeme geldi. Celta Vigo ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Okay için İspanyol kulübünün 3 milyon euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, stoperi de yedekliyor.
Okay dışında ismi konuşulan diğer isim ise Mohamed Elneny. İki sene önce Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Mısırlı orta saha oyuncusunun Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şans bulması zor görünen futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği belirtiliyor.
Geçen sezon 27'si ilk 11'de 41 maça çıkan Elneny 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Fatih Terim'in ön liberodaki favorisi ise Celta'nın satmak istediği Okay Yokuşlu. Milli oyuncu, Premier Lig'den bir takıma gidemezse son anda Galatasaray'a gelebilir.
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