Galatasaray'dan transferde Nampalys Mendy bombası! Anlaşma sağlandı

Galatasaray, uzun süredir uğraştığı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar her ne kadar Benfica'dan Gedson Fernandes için son dakikaya kadar uğraşsa da, Portekiz kulübünün satmaya sıcak yanaşmaması nedeniyle alternatif isimlere yönelmişti. Cimbom, bu bölgeyi İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy ile doldurdu. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, "İki kulüp (Leicester - Galatasaray) transfer konusunda kiralık anlaşmaya vardı. Oyuncunun önümüzdeki bir kaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye transfer penceresi kapanmadan önce bu işi bitirmek istiyoruz." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Fatih Terim'in uzun süredir istediği '6 numara pozisyonu' için Nampalys Mendy'i kiraladı.

Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy için konuşan oyuncunun menajeri Yacine Ayad, "İki kulüp (Leicester - Galatasaray) transfer konusunda kiralık anlaşmaya vardı. Oyuncunun önümüzdeki bir kaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye transfer penceresi kapanmadan önce bu işi bitirmek istiyoruz." dedi.

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

23 Haziran 1992'de Fransa'da dünyaya gelen orta saha oyuncusu, 1.67 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor.

Kariyerine Monaco altyapısında başlayan Mendy, daha sonra Nica ve Leicester formalarını terletmişti. Öte yandan yıldız isim, 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.





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