Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Milli aradan sonra...
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maçta Galatasaray'da Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı. Brezilyalı yıldız disiplin kuruluna sevk edilirken 8 maç men cezası almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim de, 25 yaşındaki oyuncuya 150 bin Euro'luk para cezası vermişti. Takımla çalışmalara başlayan Marcao, milli aranın sona ermesiyle birlikte takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan özür dilemeyi düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giresunspor maçında yaşanan olayların ardından PFDK'dan 8 maç ceza alan ve takım arkadaşları ile arası bozulan Marcao için transfer kapısı da sonuna kadar açıldı. İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Brezilyalı oyuncu, yönetimin beklediği en az 10 milyon Euro'luk bonservis seviyesine ulaşamazken Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de affedildi.
İsmi Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen 25 yaşındaki stoper, Florya'da takımla idmanlara başladı ve dün Farul Constanta ile oynanan hazırlık maçına 11'de çıktı. Süper Lig'de 6 hafta cezası kalan Marcao bu periyotta Avrupa Ligi'nde forma giyecek. Marcao, Lazio'ya karşı 16 Eylül'deki mücadelede ilk 11'de olacak.
HERKESİN ÖNÜNDE KEREM'DEN ÖZÜR DİLEYECEK
A Milli Takım'da bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda affedilen Marcao artık yüzleşmeyi bekliyor. Takıma yeniden katılan ve hazırlık maçında sahaya çıkan Brezilyalı, özür dilemek için Kerem'in dönüşünü bekliyor. Sabah'ın haberine göre perşembe günü Florya'ya gelecek olan 22 yaşındaki hücum oyuncusundan takım arkadaşları önünde özür dileyeceği öğrenilen Marcao, Kerem'in gönlünü almaya çalışacak.
150 BİN EURO CEZA ALMIŞTI
Giresun maçı sırasında Kerem ile bir pozisyon tartışması yaşayan Marcao, bir anda koşarak hamle yapmıştı. Önce Kerem'e kafa atan, ardından da iki kez yumruk sallayan Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart görürken PFDK'dan da 8 maç ceza almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün kadro dışı bıraktığı oyuncuya ayrıca 150 bin Euro'luk tarihi bir ceza verildi
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