Takvim'in haberine göre İzmir kulübü, genç kalecinin fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'ın ise ilk teklifinin 2 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. İrfan Can'ın İstanbul'a gelme isteği nedeniyle tarafların orta yolu bularak 8 Eylül'e kadar anlaşmayı sağlaması bekleniyor.

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