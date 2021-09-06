06 Eylül 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray İrfan Can Eğribayat transferi için harekete geçti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli isimleri katan sarı kırmızılılarda, gözler kaleci transferine çevrildi. Yabancı oyuncu kuralı sebebiyle teknik direktör Fatih Terim'in, ısrarla bir yerli kaleci istemesi sebebiyle başkan Burak Elmas, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile masaya oturacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: Galatasaray İrfan Can Eğribayat transferi için harekete geçti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Muslera'nın sezona kötü başlaması ve yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki ısrarı nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın İrfan Can Eğribayat'ın transferi için 6 Eylül Pazartesi günü Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le görüşeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray İrfan Can Eğribayat transferi için harekete geçti!

Takvim'in haberine göre İzmir kulübü, genç kalecinin fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'ın ise ilk teklifinin 2 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. İrfan Can'ın İstanbul'a gelme isteği nedeniyle tarafların orta yolu bularak 8 Eylül'e kadar anlaşmayı sağlaması bekleniyor.

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